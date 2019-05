No lo dejó pasar: Pamela Díaz respondió al comentario "mala onda" de Daniela Aránguiz

La semana pasada Camila Recabarren visitó el matinal “Viva la Pipol”, en donde junto a Pamela Díaz, Jean-Philippe Cretton y Felipe Vidal habló sobre su relación con una persona de su mismo sexo y lo que conllevó hacerlo público.

Tras terminar el programa, Camila Recabarren se fotografió con “La Fiera” para luego compartir esta postal en Instagram, donde escribió: “Queridas u odiadas… acá no hay término medio, pero nunca igualadas. Ya está arriba el capítulo que estaba en deuda en Instagram TV junto a mi negra linda (…) ¡Vamos con todo la segunda temporada”.

En la publicación recibió un ácido comentario de Daniela Aránguiz, pero que no estaba dirigida a ella, sino a Pamela Díaz.

“Jajajá chucha, me dio como una arcada, pero no es por ti Cami linda, mi amor“, escribió la esposa de “Mago” Valdivia.

Bajo este contexto, Pamela Díaz fue contactada por el programa “Intrusos” en donde se refirió a la situación:

“¿Por qué le doy asco? ¿Estoy hedionda? Le iba a poner ‘me gusta’, pero estoy bloqueada. Le quería poner ‘me gusta’, porque me gusta la gente que se expresa, pero no pude”, expresó La Fiera.

Luego le bajó el perfil a la situación, explicando que “ni siquiera le molesta“.

“Hay gente que a mí no me interesa ni siquiera discutir. Ya me peleé con todo el mundo cuando hacía farándula. No me quedó nadie, desde la gente más importante hasta la que no existía. Pero hoy día no tengo con quién pelearme. La Daniela para mí no es un motivo ni siquiera de discutir. Sí me llegaron comentarios de lo que había hecho, me preguntó la gente de maquillaje y todo, pero yo me río nomás. Ni siquiera me molesta”, sentenció Díaz.