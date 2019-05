"Nos despojamos de nuestras vestimentas": Loreto Valenzuela se luce en lencería a sus 62 años

View this post on Instagram

Ma Paz fue parte de nuestra campaña y nos sentimos emocionados con sus palabras. 💜 . #Repost @mariadiazob with @get_repost ・・・ Hoy @floreschile hace el lanzamiento de su campaña #FlorecePorDentro 🌸 Una campaña emotiva e inclusiva, a la cual me invitaron a participar.. Debo admitir, que pasé por varias etapas y me gustaría contárselas.. 🤫 Hace mucho tiempo mi querida @vanirosenthal me mostró una linda campaña inclusiva que se realizó en otro país y le dije "ojalá llegáramos a eso en Chile!" (Mira Vanii! 🙈).. Cuando me propusieron hacer esta campaña sólo pensé en miedos y dudas.. qué van a decir? cómo me voy a ver? como voy a estar en ropa interior frente a tanta gente si jamás he usado un bikini! 🤷🏻‍♀️ Entonces entendí, que era una increíble oportunidad para enfrentar lo que escondí por tanto tiempo después de mi accidente.. YO! Y es que a pesar de aceptarme y quererme, siempre he tenido inseguridades y necesitaba esto para cerrar ese ciclo, algo que me permitiera mostrarme al mundo tal cual soy.. Con mis rollitos, mis piernas flacas 🐥 (ya vienen más fotos!) y todo lo que me asustaba que la gente viera de mi.. En medio de todo dudé y sigo dudando mientras escribo esto, pero esta campaña significa tanto para mi que no puedo dejar de compartirlo con ustedes, porque quiero que todas tengamos la capacidad de florecer y que nos amemos y nos atrevamos siempre! 💪🏼 Todas somos distintas y hermosas a nuestra manera.. Gracias a estas preciosuras por hacer que todo fuera fluido y entretenido, son lo máximo! 🌸💜