Camila Recabarren se realiza cambio de look junto a su hija: ¡mira cómo quedaron!

La modelo Camila Recabarren ha presentado hace bastante tiempo a su hija Isabella en redes sociales, con la que comparte cada historia que puede en Instagram.

Esta vez no fue la excepción y la ex miss Chile mostró que se fue a hacer un cambio de look, específicamente con trenzas verdes.

Sin embargo lo que llamó la atención es que su hija también fue partícipe del proceso, haciéndose las mismas trenzas.

Revisa las fotos que la modelo subió en sus historias de la red social Instagram. ¿Crees que quedaron iguales?