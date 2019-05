Modelo Betsy Camino asume importante rol en nueva teleserie nocturna de Canal 13

La nueva teleserie nocturna de Canal 13 que sucederá a “Pacto de Sangre” es “Río Oscuro” y se estrena el próximo 27 de mayo.

Ayer en el mismo canal se dio a conocer la nueva parrilla programática 2019 donde destacaron los actores de la nueva apuesta del 13.

Pero sin duda quien destacó fue la cubana Betsy Camino quien desempeñará un papel importante dentro de la trama. “Estuve con algunos pequeños personajes, pero nada tan serio como esto. Es un personaje que es parte del elenco. Es otra puerta, otra oportunidad que me brinda Chile nuevamente, ha sido muy generoso”, dijo a AR13.

Así, la ficción producida por AGTV “es un reto personal, otro sueño hecho realidad” para ella.

Respecto a su personaje, se llama Luisa y es una inmigrante venezolana que desaparece de la noche a la mañana en la localidad de Río Oscuro.

“No se sabe si está muerta o no. El pueblo no pesca lo que sucedió”, comentó la ex Reina de Viña del Mar.

La joven que interpretará tiene problemas legales, por lo que todos en el pueblo pensaron que había huido por aquello. Sin embargo, de la nada comienza a aparecerse a Clara (Amparo Noguera) como una especie de guía para encontrar a su hijo Manuel.

“De una manera muy sospechosa, sin hablarle, sin decirle si o no, de una manera casi que la aturdo porque no sabe si está viendo un fantasma o simplemente está viendo a una chica que le dice el paradero y muchas pistas, muy asertivas, hasta llegar a su hijo”, explicó la modelo.