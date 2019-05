Este es el motivo por la que Helénia Melán no quiere colocarse implantes mamarios

La modelo trans Helénia Melán y el actor Héctor Morales anunciaron su relación, los usuarios en redes sociales han comentado muchas cosas de la modelo colombiana.

Una de esas consultas ha sido el por qué no se ha realizado implantes mamarios, lo que para la maniquí le ha causado mucha molestia en su Instagram cada vez que hace ronda de preguntas en sus historias.

“Es algo que no voy a hacer, que no quiero hacer, así que por favor dejen de intentar imponerme lo que para ustedes es ser mujer o femenina”, agregando que “en algún momento me llegó a doler, pero ahora es como superado”.

Respecto al por qué no sonríe en sus fotografías, Helénia señaló que es un tema mío, para mí la sonrisa es algo genuino, y no lo voy a forzar simplemente para que algunos me consideren linda, o simpática o amigable. Vivo bajo mis propias convicciones, no voy a dar más explicaciones y no tengo que darlas”.