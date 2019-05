El tierno regalo que le hizo Nicolás Saavedra a Mónica Godoy en su cumpleaños

La reconocida actriz Mónica Godoy cumplió el pasado jueves 43 años, celebración que la realizó muy íntima y con su familia. Con su marido Nicolás Saavedra y sus hijas Leonor de 4 y Ema de 6. La protagonista de varias teleseries publicó en sus redes sociales un emotivo mensaje que a los más de 13 mil seguidores les gustó.

“Hoy soy una feliz cumpleañera de 43. Si conocen a los tauros saben cómo soy, así que ojo con lo que me dicen porque saben cómo me pongo. Sólo agradecer a la vida por tanto amor. Que tengan un gran día queridos”, fue lo que escribió en Instagram.

La actriz conversó con Las Últimas Noticias dónde comentó los detalles de su celebración y lo que ha sido su trabajo. “No hay nada que me guste más”, agregando sobre su profesión que “ha sido una temporada ardua y estoy muy cansada, aunque tal vez mi agotamiento sea porque cumplí 43. Celebraré con mi familia porque no me da para organizar una fiesta”.

“Quiero algo más tranquila en mi casa, pero si algún amigo quiere asistir será bienvenido”, agregó.

Sobre si recibió un regalo, la actriz que hoy está dedicada al teatro, aseguró que “mi esposo me regaló un grabado muy lindo, un corazón tallado con alas. Nos gusta mucho el arte, las figuras y las cosas decorativas para la casa”.