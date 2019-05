Le consultaron si fue una expareja: Camila Recabarren reconoció que fue extorsionada

Una de las noticias del último tiempo que estuvo en la palestra fue la confesión que realizó la ex miss Chile, Camila Recabarren, quien habló sobre su orientación sexual y que siempre le han gustado las mujeres.

Esta declaración tuvo varios rumores, ya que a la exchica reality al parecer la habían extorsionado y así lo confirmó en el programa Podemos Hablar de Chilevisión.

Fue en el inicio del capítulo de este viernes, cuando Camila aseguró que “es verdad y fue durante dos años por Instagram. Esta persona hasta hoy le sigue escribiendo a mi familia y mi entorno. Sabía cosas que pocos conocían”.

En esa misma línea, la maniquí profundizó y señaló que “creo saber quién fue, pero todavía no lo tengo claro. Hice la denuncia pero como no hay una ley tipificada no quedó en nada”.