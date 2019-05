Patricia Maldonado se va en picada contra Alejandro Navarro: “Es una persona que no tiene mucho cerebro”

Siguen las reacciones tras la presentación de un proyecto de ley que busca que los adolescentes de 14 años puedan votar en las elecciones presidenciales y municipales en Chile. La iniciativa fue patrocinada por el Senador Alejandro Navarro.

Este proyecto no dejó indiferente a la rostro de TV y conductora del programa Sin Límite, Patricia Maldonado, quien se fue en picada contra el parlamentario y lo tildó de una “persona que no tiene mucho cerebro”.

“Uno se paraliza frente a una estupidez que he leído en el último tiempo, Alejandro Navarro es una persona que no tiene mucho cerebro, el mismo que ama a Maduro, que encuentra que es el mejor presidente del planeta y que Venezuela vive democráticamente”, comenzó diciendo la panelista de Mucho Gusto.

Pero esto fue el comienzo, ya que Maldonado lanzó su teoría. “Esto tiene una doble lectura, cuando tú dices ’14 años para votar es un niño y puedes manejar la mente de una forma maravillosa, la puedes manipular’, porque si tú le preguntas a un adolescente de 14 años quien es el presidente de Rusia no tiene idea”.

“No tienen idea para que sirve un diputado, un senador, un concejal, no tienen ideas y tienes otros planes y formas de pensar, porque no tienen la madurez suficiente. Este candidato es bueno, entonces en 12 o 14 años más tienes un presidente comunista, quieras o no quieras”, agregó.

Además, Patricia Maldonado finalizó repasando al senador que hizo noticia por tratar de pasar un accidente en una moto de nieve como accidente laboral. “Pienso que Alejandro Navarro es medio ‘tontín’. No creo que se apruebe esto, pero en el Parlamento hay algunos idiotas”.

Escucha el fragmento: