Daniela Aránguiz relató como fueron los peores días de Jorge Valdivia en Brasil

El volante chileno Jorge Valdivia vivió una de las épocas más importantes de su carrera en Brasil, ya que cuando jugaba en el Palmeiras brilló y se transformó en ídolo del equipo. A pesar de lo mencionado, el “Mago” vivió un momento sumamente duro, ya que fue extorsionado por un periodista brasileño con unas fotos íntimas.

Una de las personas que se refirió a este tema, fue su esposa Daniela Aránguiz, quien fue una de las involucradas ya que esas imágenes tenían que ver con una infidelidad que su marido le había hecho.

“Yo no supe hasta el final, pero todo ese tiempo lo pasó pésimo, con el tiempo me di cuenta que fue una extorsión. Me di cuenta por sus actitudes porque no dormía bien, estaba preocupado”, comenzó diciendo.

“Le pedían plata, pedían cosas y lo típico. A la persona le pagaron y de todas formas quería más plata y publicó las fotos”, agregó.

Al ser consultada por cómo perdonó al “Mago”, la ex Mekano cerró diciendo que “ya había pasado mucha agua en el río, obviamente fue súper difícil, no lo apoyé pero con el paso del tiempo sí”.