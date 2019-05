"Sufrí abuso de un familiar desde los ocho años": Camila Recabarren contó su gran dolor

En un nuevo capítulo de Podemos Hablar de Chilevisión, Rafael Araneda, Camila Recabarren, Alejandro Guillier, Carlos Caszely, Loreto Valenzuela y Daniela Aránguiz contaron fuertes declaraciones de su vida.

Ya es habitual la sección Punto de Encuentro donde se han revelado diversos detalles de los asistentes al programa. En él el conductor Julián Elfenbein preguntó quién se ha sentido abusado de alguna forma en sus vidas. Ahí fue cuando la modelo Camila Recabarren dio un paso al frente.

“Es un tema que se tiene que hablar”, comenzó, agregando que existen muchas familias que ocultan, protegen o guardan silencio por miedo. “Yo sufrí abuso de un familiar desde los ocho años y… no me creyeron, lo conté como a los 12, 13 y pasó el tema. Como que siguió todo igual“, dijo.

Camila aseguró que cuando trabajaba en el matinal de la Red decidió hacerlo público. “No te puedes quedar callada, estás siendo cómplice al final de que le siga haciendo daño a otras personas. Porque es un daño que te están causando para toda la vida, como que no hay un remedio que te lo saqué de la mente“, explicó con lágrimas en los ojos.

La Miss Chile aclaró que el sujeto está libre y que no fue la única víctima. “A esa persona, muchas veces pase por muchas cosas en mi vida, pero creo que esto es algo que aún no puedo superar. Pero no espero nada. Solo lo puedo comentar para que no siga pasando“, finalizó.