Hijo de Karla Constant la echó al agua: "No saldría con alguien que grite tanto"

Este viernes 10 de mayo el matinal “Mucho Gusto” dedicó espacio a las mamás del equipo por el Día de la Madre.

En ese contexto, la animadora Karla Constant fue sorprendida con tiernos mensajes de sus hijos Pedro (10) y Rocco (3).

La primera pregunta fue para Pedro, quien tuvo que contestar si pololería con una mujer como su mamá. “No saldría con alguien que grite tanto, cuando peleamos se enoja mucho”, lanzó el menor, lo que sacó risas en el panel.

Karla se defendió diciendo que de vez en cuando discuten, y que no era para tanto. Claro que luego su hijo mayor lanzó una frase que emocionó a la animadora: “Ella me dio la vida, y yo la amo mucho. Me gusta ver películas con ella, siempre está conmigo, siempre me da regalos súper buenos. Mamá te mando muchos saludos, te amo, que tengas un buen día”.

Tras oír esto, la conductora agradeció el mensaje entregado por Pedro: “Gracias al regalo que me dio él de ser mamá. Yo no tenía planificado ser mamá y muchas veces dije ‘mi vida va a ser así’, pero al final me regaló lo más mágico del mundo. Me enseñó a amar de una manera superior (…) ser mamá te permite ser mejor persona”.

Luego fue el turno de Rocco, su hijo más pequeño. “Él tiene algo muy especial, llegó a mi vida en una etapa muy especial, mamá grande. Rocco ha hecho que yo tenga el doble de energía, doble de alegría, el doble de ganas. No me pueden faltar ganas, entonces volví a vivir esas noches sin dormir, a todas esas cosas que uno tiene temor (…) yo creo que vino a unir la familia, es excepcional”, dijo muy emocionada la animadora del Mucho Gusto.

“Soy inmensamente feliz (…) todo lo que aprendí, no lo aprendí en un libro, fue gracias a mi mamá. A ella gracias por todos los días de dedicación”, finalizó Constant.