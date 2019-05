¿Se molestó? Carola de Moras dejó plantado al matinal "Mucho Gusto" y no quiso salir al aire

Estaba maquillada y lista para salir al aire en Mucho Gusto, sin embargo, Carola de Moras abandonó Mega y no quiso aparecer en el programa, según confirmaron en el programa en Me Late, animado por Daniel “Huevo” Fuenzalida.

La información fue contada por la periodista Cecilia Gutiérrez, quien trabaja con Carola en el sitio web Moom.

El viernes, luego de que la arreglaron y estaba lista para salir al aire, de Moras decidió irse y no salir al aire. Según dijeron en Me Late esto habría sido porque Carola se enteró en el momento que era la despedida de Ivette Vergara del programa, y ella concluyó que su presencia no era necesaria en el espacio.