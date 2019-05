Comediante Belén Mora reveló su mayor deseo en "Detrás de las risas": no tiene relación con el humor

No existe una fórmula mágica para lograr el éxito en el Festival de Viña del Mar. Felipe Avello logró un increíble éxito con su rutina e incluso revolucionó las redes sociales, mientras que Jani Dueñas no logró ni una pisca de risas.

Si bien Belén Mora no ha pisado el escenario de la Quinta Vergara, sí lo ha hecho en el Festival del Huaso de Olmué, donde logró un increíble éxito y habló sobre esto en el programa “Detrás de las risas”, conducido por Felipe Avello.

En esta instancia comentó que su proceso y ascendente carrera ha sido un proceso “súper orgánico, no he presionado para que pase algo, ha pasado no más“, comentó.

No obstante, luego soltó una confesión inesperada para todos que tenía que ver con el Festival de Viña del Mar. La mayoría de los comediantes de seguro anhelan el éxito sobre la Quinta Vergara; sobrevivir al monstruo y llevarse todos los premios, pero Belén Mora va más allá: desea animar el certamen.

“Mi objetivo de chica siempre ha sido animar el Festival de Viña, cacha’ mi nivel de ambición, animarlo, no solo ir una noche, quiero ir todas las noches con distintos vestidos, esa es mi aspiración desde que soy muy chica, y mi otra aspiración es ser parte de Saturday Night Live, ser la primera chilena”, confesó con total sinceridad.

