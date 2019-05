Continúa molesto: Pascual arremetió una vez más contra Daniela Castro tras antipática comparación

Durante las últimas semanas la ex “MasterChef”, Daniela Castro, encendió las redes luego de que presentara a su nueva pareja y realizara una odiosa comparación con su ex, Pascual Fernández.

“La gente va a tender a relacionar quién está con quién, pero en verdad si lo conocieran en persona verían que no se parecen. No hay punto de comparación, gracias a Dios. Tiene el pelo y los ojos claros, no hay nada más que se le parezca. Por suerte“, fue lo que aseguró Daniela Castro en la ocasión.

Si bien tras esto Pascual Fernández se refirió a la situación asegurando que “cuando terminas de buena onda, no hablas mal de nadie, al menos por educación“, este martes volvió a lanzarse con todo en contra de Daniela Castro en el programa “Intrusos” de La Red.

“No creo que haga falta ese desprecio para demostrar que quieres a alguien y que eres feliz. Al menos yo no lo necesito. Ni demostrárselo a la gente ni con indirectas o haciendo comentarios en redes sociales, como que si no trabajara yo, cuando el año que estuvimos facturé bastante, pero tengo la conciencia tranquila, yo estoy feliz, tranquilo“, develó Pascual.

Finalmente repasó sus sentimientos al enterarse de estas palabras por parte de Castro, informando que estaba molesto.

“Doler no sé si duele, pero sí que molesta. Obvio. Más que nada porque esos comentarios de las personas que quisiste no son necesarios (…) nunca he hablado de mis parejas y mis relaciones. Y en esta ocasión Dani me importó mucho y no voy a entrar en polémica. Yo creía que sí se había dado de buena onda, nos vimos en el evento de Di Mondo y me saludó como si nada. Pero luego ves estas cosas y te entra la duda“, sentenció.