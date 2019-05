Patricia Maldonado entregó sentido anuncio: jubiló a sus 69 años... pero no dejará la televisión

Durante la jornada de hoy Patricia Maldonado se tomó un segmento de “Mucho Gusto” para anunciar una sensible noticia, sobre una nueva etapa en su vida.

Sus palabras se alejaban de las típicas bromas que protagoniza con Karol Lucero y Joaquín Méndez y fueron tomadas aún más en serio luego de que asegurara ellos “vivirán lo mismo que yo en el futuro“.

La panelista le puso fin al misterio luego de que anunciara que firmó todos sus documentos para jubilar de manera oficial a sus 69 años.

“Este lunes me ocurrió un fenómeno, es algo serio. Yo impuse varios años, una porquería de forma independiente y ayer (lunes) me fui a jubilar y me pasó una cosa impresionante. Me dicen ‘lamentablemente, tienes que ir al lugar’, llego al lugar, bien agradable y me di cuenta que era pura gente de edad“, comenzó explicando.

Maldonado comentó que les consultó las edades a las personas que se encontraban allí y se llevó una sorpresa, pues estos respondieron 72, 70 e incluso 67 y, a pesar de tener su misma edad, “se veían 20 años mayor”, señaló.

“No me siento jubilada, voy a seguir trabajando igual, porque voy a ganar una ‘fortuna’ niño por Dios, pero ese no es el tema. ‘Usted a partir de hoy es jubilada’, es como estar haciendo nada, y le pregunté a la gente (…) Yo me siento joven, si me jubilo es para no seguir imponiendo, porque no me sirve de nada, por eso estoy jubilando. Pero el día que yo me jubile de verdad, me voy a morir y para eso van a pasar muchos años. Paso preocupada de muchas cosas”, detalló seriamente luego Patricia Maldonado, quien actualmente se desenvuelve en la televisión, radio, teatro y proyectos personales.

Finalmente le envió un mensaje a todos los jubilados, con el fin de que comprendieran que esta etapa no es el fin de la vida, sino que el comienzo de algo nuevo.

“Necesito transmitirle a la gente que me ve, que tienen que despertar un poquito, ‘no, ya estoy vieja’, eso es querer abandonar el planeta antes de tiempo (…) si te jubilaste, jubilaste de profesión, pero tu vida tiene que continuar. Lo que sea, buscar un emprendimiento, una cosa nueva”, sentenció.