Se cansó: Actriz Renata Bravo realizó denuncia por viralización de video sexual con su nombre

Hace algún tiempo en las redes sociales comenzó a circular un video sexual que fue vinculado al nombre de la actriz Renata Bravo.

Ella desmintió esto de inmediato y se refirió al tema en su cuenta de Instagram luego de la consulta de algunos usuarios, en enero de este año.

“Gracias por su preocupación de avisarme de este video íntimo que anda circulando, que al parecer supuestamente soy yo con otra persona en un auto. Lo vi, me lo mandaron, gracias”, partió comentando en el momento.

“Se parece harto a mí en todo caso, cuando lo vi dije ‘¿cuándo hice yo eso?’, me impresioné. No soy yo así que quédense todos tranquilos, que yo estoy muy tranquila“, agregó luego, pero lo cierto es que este video la ha seguido afectando hasta hoy y tomó medidas.

El programa de La Red, “Intrusos”, habló con ella, quien comentó que este video ya no se había viralizado solo en las redes sociales, sino que también fue subido a sitios pornográficos, donde es vinculado a su nombre.

“Me llegó un correo que me decía ‘Renata, te aviso, por si tú no sabes, que en unas páginas pornográficas está un video tuyo circulando’. Me metí a varias páginas y está el video famoso (…) Yo podría decir ‘qué me importa’, pero dice Renata Bravo intimando“, comentó para el programa la integrante de “MILF”.

Una de las mayores preocupaciones de Bravo es qué comentarios podrían recibir sus hijas luego que su nombre se vea vinculado en sitios pornográficos.

“No quiero que a mis hijas en unos años más les digan que su madre aparece en un video porno”, expresó para “Intrusos”.

Debido a esto, la intérprete interpuso una demanda en la PDI con el fin de hallar a los responsables y, de paso, bajar los registros que la vinculen.