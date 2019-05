Camila Recabarren: "Prefiero que me odien por quién soy a que me amen por quién no soy"

La modelo Camila Recabarren sigue dando de qué hablar tras “salir del clóset” y asumir su relación con una mujer, Dana Hermosilla.

Por lo mismo ha tomado la decisión de transparentar todo y de contestar cada vez que la atacan por su orientación sexual. De hecho, hace unos días pidió a sus seguidores que la dejen defenderse sola.

En ese contexto, la ex Miss Chile hizo una pequeña reflexión en Instagram, destacando que prefiere ser ella misma que otra persona.

“Antes no me interesaba la moda, tener que vestirme era una lata y todo lo que tuviese que ver. Siempre trataba de agradarle al resto, vestir con lo más sobrio, lo más “femenino”, “menos es más” y todos esos estereotipos… Hoy decido ser yo. Prefiero que me odien por quien soy, a que me amen por quien no soy 💥”, publicó.

Su reflexión alcanzó los 33 mil me gusta en menos de 2 horas. Revisa los comentarios: