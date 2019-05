Actriz de Verdades Ocultas revela por qué se dejó de depilar

Aseguró que busca sacar su lado más animal.

Hace algunos días Rocío Toscano sorprendió a sus seguidores al publicar una fotografía en su cuenta de Instagram donde muestra sus axilas sin depilar.

Precisamente ese fue uno de los temas que habló la actriz de “Verdades Ocultas” en su visita a “Mucho Gusto”, donde contó las razones de por qué lo hizo.

“Primero quiero dejar en claro que no fue una decisión… es algo natural, a mi me da mucha lata tener que ir a depilarme siempre y simplemente soy animal, intento cada día ser más animal y menos robot, por eso me dejé mis pelos y ahora tengo mis piernas peludas”, comentó Rocío.

Luego agregó que la acción que gatilló todo fue una depilación láser fallida, ya que estaba cansada de tener que hacerlo tan seguido.

“Tengo pelo, me salen bigotes, me depilé en ocho sesiones la cara, los brazos y todo y tengo mis pelos, no funciona, es una mentira para que no gasten plata”, sostuvo.