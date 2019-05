Alexandra detalló cómo fue el peligroso momento en que Aída Nizar la asfixió en "Resistiré": requirió de oxígeno

El pasado martes en el reality “Resistiré” de Mega se vivió un tenso episodio donde, en la llamada “Lucha por la supremacía”, una de las integrantes habría ahorcado a otra.

La idea de este juego era anotar puntos con una pelota gigante, pero en una cancha llena de barro.

Fue en ese momento cuando Aída Nizar y Alexandra, de distintos equipos, protagonizaron un fuerte episodio que complicó a esta última.

Esto, debido a que la española comenzó a ahorcar a la colombiana con una llave, dejando a la joven fuera de la competencia y con necesidad de soporte médico.

Alexandra habló con el sitio Página 7, donde entregó detalles de este violento episodio: “Lo que sucedió con Aída fue que ella no jugó de manera legal. Intentó asfixiarme en varias ocasiones, me tuvo presionada la garganta. Inicialmente casi me desmayo, pero luego logré soltarme”.

Tras este episodio donde Alexandra terminó sin poder respirar en el suelo, Aída aseguraba que “todo era un show”, pero la colombiana asegura que esto fue real.

“Yo salí alterada porque me dio rabia que fuera tan cochina jugando, salí muy alterada. Al hiperventilarme, y al haber estado tan presionada en la garganta, no me pasaba el aire, y ahí me tuvieron que dar oxígeno. No fue porque me haya desmayado como dijo la señora, estuve 10 minutos porque tenía la presión como loca”, detalló al citado medio.