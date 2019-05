"La cana es lo mismo que estar en tu casa": Bienvenidos es criticado por contactar a un expreso

“Bienvenidos” tuvo este jueves un contacto telefónico con René, una persona quien cumplió condena por tráfico drogas y que reveló como se vive la vida adentro de la cárcel. Todo esto en el contexto del funeral narco que se celebró esta semana en la comuna de Conchalí.

“Los gendarmes son igual que un reo, los mismos pacos (gendarmes) llegan al lado y te dicen ‘querí echarte algo’, y con plata se compran huevos. Al paco le pasái 30 lucas y te dejan entrar lo que tu querí. Le pagái 10 lucas al paco y el paco te firma el escrito“, reveló René.

“Adentro de la cana igual puedes hacer cosas”, agregó.

“Cuando llegué a la cana me recibió un compañero mío, un loco que había hecho cosas ilegales conmigo. Entonces yo no tenía nada, al paco le pagué 10 lucas y me firmó el escrito para entrar una tele, un equipo, un playstation”, aseguró.

“La cana es lo mismo que estar en tu casa, tenís de todo, solamente que no tenís libertad no más”, aseguró el expreso.

Revisa las reacciones que generó el contacto telefónico:

Y cuando uno piensa que lo a visto todo #Bienvenidos13 entrevistando al aire a un delincuente para que cuente sus azañas y de haber estado preso felicitaciones canal 13 🙄 — gabitha (@gabitha_A) May 16, 2019

#bienvenidos13 "entrevistando" a un delincuente narco. .Todo vale, no importa el morbo, todo sea por el rating. — Mau Rebolledo (@mauryrebolledo) May 16, 2019

La decadencia de los matinales, entrevistando a delincuentes como si fueran rock star #muybuenosdíastvn #Bienvenidos13 — Caro 🍃 (@Caro__cute) May 16, 2019

#Bienvenidos13 es una vergüenza los matinales de Chile victimizando a los delincuentes.

falta que ahora se unan y le hagan una teleton.@MuchoGustoMEGA @BuenosDiasTVN — Jose anto (@Joseantamc) May 16, 2019