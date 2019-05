Ex esposa de Coca Mendoza exige respeto tras comentarios del ex futbolista

La mujer no quería ser expuesta en televisión.

Coca Mendoza tuvo una importante carrera como futbolista, donde ganó la Copa Libertadores con Colo Colo. Posteriormente tuvo revuelo mediático debido a su participación en el reality show, “La Granja VIP”.

Su última aparición en televisión fue en el programa “Podemos Hablar”, donde se refirió a su separación con Bernarda González, situación que no le agradó a su ex esposa porque consideró que se tocaron temas personales.

“El respeto que el señor Mendoza dice tener a mí, debe comenzar por la no exposición, cuando se respeta se cuida, la mirada machista, limitada y egocéntrica hacia mí y mi vida, sólo hablan del tamaño de su ego, defenderé como he hecho antes a mi familia, mi dignidad como mujer, los valores que se me inculcaron y con los que he vivido siempre”, manifestó la mujer en un comunicado que fue replicado por Fotech.

Luego González enfatizó que el ex futbolista pidió disculpas, por la separación, en la televisión debido a que él quiso “limpiar su nombre”.