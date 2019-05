Fernanda Hansen no cierra su retorno a la TV: "Si en la vida aparece algún proyecto... encantada"

La comunicadora Fernanda Hansen dejó las luces de las cámaras televisivas hace 6 años. Su última aparición fue el 2013, en el programa de Chilevisión “Baila! Al ritmo de un sueño” y desde entonces solo ha tenido coqueteos con la pantalla, nada serio.

A pesar de esto, aún mantiene una cercana relación con sus fans a través de las redes sociales, especialmente en Instagram donde cuenta con 120 mil seguidores. Por otro lado, dedica su día a día a cuidar de su pequeña hija Amalia y de 18 a 20 horas tiene un programa radial.

Fernanda desclasificó su lejanía con la televisión en una entrevista con diario La Cuarta, y esto fue parte de lo que contó.

“Hice un alejamiento personal, yo me fui, no quería nada, con nadie ni con nada y después las cosas se fueron dando, entonces creo que ahora es como un divorcio mutuo… de común acuerdo. No se ha dado, en general, algún proyecto en televisión”, partió comentando sobre su salida de la pantalla chica.

Sobre su regreso a la TV, no dijo mucho, a pesar de que en su participación en programas como “Pasapalabra” los televidentes ansían su regreso.

No obstante, cuando fue consultada sobre si le gustaría volver, no cerró las puertas: “Estoy súper feliz, entonces no ando pensando en la vida en lo que me gustaría y lo que no me gustaría, siempre he dicho que soy una persona que se abre a la vida y si en la vida aparece algún proyecto, y se complementa bien con mi vida y con lo que estoy haciendo, encantada… ¿quién soy yo para rechazar lo que la vida te ofrece? Pero no se ha dado”, sentenció.