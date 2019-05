¿Paula Bolatti reemplazará a Ivette Vergara en "Mucho Gusto"? Rumores lo aseguran y ella lo aclaró

El viernes 10 de mayo fue la última aparición de Ivette Vergara en “Mucho Gusto”, programa del que fue desvinculada tras casi 6 años.

Sobre los motivos de su repentina salida mucho se rumoreó sobre un “mal ambiente” que habría provocado la comunicadora con el equipo del matinal de Mega, asunto que el mismísimo José Miguel Viñuela debió desmentir.

Pero ahora el programa “Instrusos” de La Red lanzó que Paula Bolatti, la actual encargada de la sección de moda del matutino, reemplazaría a Ivette Vergara como panelista oficial.

La trasandina habló con el diario Las Últimas Noticias, donde aclaró este tema.

“El concepto de reemplazo está obsoleto. Nadie podría reemplazar a una persona porque todos somos diferentes. Tampoco es cierto que voy a participar como panelista estable de “Mucho Gusto”. Hoy estoy con una sección de moda y participo en otras secciones cuando me lo piden”, informó Bolatti, derribando la teoría de su posible integración fija al matinal.

No obstante, informó que no le disgustaría la idea de formar parte del equipo fijo de “Mucho Gusto”: “Me encantaría, obvio. Me encanta el equipo y estaría feliz de tener una pega más estable ahí, pero sinceramente nunca hemos conversado sobre eso (con la producción del programa)”, sentenció.