"Vivo de los canjes o de cobrar por Instagram": El difícil momento de Vale Roth

Valentina Roth fue invitada al matinal “Viva la pipol” de CHV esta semana. Habló de su vida y del complejo momento que atraviesa tras perder el hijo que esperaba.

La ex “Calle 7” confesó estar más madura, lo que le ha servido para enfrentar de otra manera el doloroso proceso de pérdida de su hijo en gestación. Pero para Roth, fue inevitable recordar la época en se vio envuelta en reiteradas polémicas y descontrol.

“Yo carreteaba de lunes a lunes, como siempre decía. Siempre fui exhibicionista. Fui muy al lote. Odiaba que me mandaran. Tú (Jean-Philippe) cachai cómo era en Calle 7. Me daban una orden y no lo hacía. No estaba ni ahí. Tiraba todo a la cresta y nunca escuché a mis viejos. Entonces, esa es el ‘mea culpa’. Nunca les puse atención”, reveló.

Asimismo, la hija de Rodolfo Roth confesó que con los eventos que realizaba llegó a ganar 10 millones de pesos mensuales. Como se encontraba alejada de su familia y sin apoyo de nadie, se gastó todo y no ahorró nada.

“No tenía nadie que me dijera: ‘guarda la mitad’. Viajé, me lo gasté todo en hueveo. Hoy día estoy con Fonasa, yendo a un hospital por el tema de un embarazo. O sea, no guardé nada (…) Yo estoy mal de plata. Vivo de los canjes o de cobrar por Instagram. Me las iba a arreglar como sea para que mi hijo o hija estuviera bien”, sentenció la bailarina.