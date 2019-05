“En el canal me van a retar…”: Josefina Montané se refirió al final de Pacto de Sangre

Pacto de Sangre está en la recta final y a días de que termine, Josefina Montané se refirió al final de la teleserie. La actriz, que interpreta a ‘Agatha’, estuvo en GlamoramaTV dando detalles de su rol en la teleserie y dando detalles de cómo se grabaron los últimos capítulos:

Cecilia Gutiérrez: “Yo quiero saber, porque siempre dicen que en las teleseries se graba más de un final. ¿En Pacto de Sangre hay más de un final?”

Josefina Montané: “Grabamos varios. Lo que hicieron, porque ni siquiera yo me sé el final entero, porque a mí solo me pasaron mis escenas. De lo que está grabado, solo tenía mis escenas. Entonces, era muy difícil saber en qué está todos, la historia, mi continuidad. Y anoto todo. Y me faltaban todas las otras historias para poder completar la mía.

“Y no tengo el final completo. Hicimos escenas salpicadas. ¿Quién va a saber si salen o no?

“Sobre la muerte de ‘Josefa’, hay muchas cosas que cuentan. Si ya había muerto o ‘Josefa’ todavía no moría. Es impactante lo que está pasando con Pacto de Sangre. Muy impactante.

Gutiérrez: “¿Van a pagar los culpables?”

Montané: “No lo sabemos”

Gutiérrez: “Y tu personaje, ¿qué rumbo va a tomar?”

Montané: “No puedo decir nada. Después en el canal me van a retar. Y tiene como un sexto sentido: como que todo lo presiente”