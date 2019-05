"Me desperté en un hospital con una mujer policía acariciándome la cabeza": Wilma González reveló que fue violada a los 14 años

La noche de este viernes, Chilevisión emitió un nuevo capítulo de su programa Podemos Hablar donde estuvieron de invitados Felipe Kast, Patricio Laguna, Katherine Orellana, Luka Tudor, Sonia Fried y Wilma González.

Esta última es la que puso la revelación de la noche cuando el animador Julián Elfenbein le preguntó a los invitados quiénes habían sufrido algún tipo de abuso. Fue en ese momento cuando la exchica reality española, confesó un crudo episodio de su vida.

“Yo hace poco años reconocí algo que le había callado a mi familia todo este tiempo, porque me echaba la culpa, porque fue un episodio a los 14 años”, comenzó relatando González.

“Estábamos tomando shots de whisky. Bebí, bebí y bebí, a ver quién bebía más”, recordó Wilma, reconociendo que realizaba esta práctica para ser aceptada en el grupo de adolescentes. “Justo me hice amiga de una chica que era muy rebelde y yo le copiaba para ser popular”, añadió.

“Además yo salía con un niño que era más grande, tenía 19 años (…) Este chico tuvo relaciones sexuales conmigo, pero yo no me acuerdo de nada. La verdad es que yo me desperté en un hospital con una mujer policía acariciándome la cabeza”, recordó.

Wilma había sufrido un coma etílico, tenía la ropa rasgada, el cuerpo lleno de moretones y el útero desgarrado. “Además encontraron sustancias que yo, por mis propios medios, no las tomé. Pastillas de dormir, no sé si alguien las metió en el vaso”, señaló.