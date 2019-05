Patricio Laguna se refirió a su experiencia de violencia intrafamiliar: "Se reían de mí"

Yanina Halabi, declaró hace algunas semanas que perdió la tuición de sus hijos, la cual pasó a su expareja, Patricio Laguna.

Esto, debido a episodios de violencia que el modelo aseguró sufrir de parte de ella, además de celos enfermizos. Esto es algo de lo que habló en el programa Podemos Hablar, conducido por Julián Elfenbein.

“Durante mucho tiempo me enjuiciaron y me apuntaron con el dedo y el tiempo me dio la razón. Estoy con mis hijos, porque demostró lo contrario”, dijo Laguna, agregando que es un tema interesante para debatir, puesto que “en una primera instancia la razón, por lo general, se la dan a la mujer”.

El exintegrante de la Gran VIP además sostuvo que toda esta situación le trajo problemas laborales. “Estuve mas de un año sin trabajo, sólo porque la gente me enjuició y porque los panelistas de farándula no se informaron. Dijeron cosas que no correspondían”, expresó.

Laguna además confesó que recibió burlas cuando intentó denunciar el maltrato sufrido, incluso de parte de las autoridades. “Hubo situaciones graves, que yo no podía denunciar. Fui a Carabineros y se reían en mi cara, de la situación, porque no pueden entender que un tipo de mi contextura fuera golpeado”, sostuvo.

Por último, ‘Pato’ Laguna indicó que para demostrar estos hechos y quedarse con la tuición de sus hijos, “el video fue clave. Si yo no tenia eso estaba frito”, finalizó la expareja de Carla Ochoa.