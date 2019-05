“Tía Sonia” revela infidelidades de su ex marido y asegura "éramos siempre tres"

Sonia Fried, es más conocida como “Tía Sonia”, la madre de Nicolás Massú tiene 67 años y se ha ganado el cariño de los chilenos.

En el programa “Podemos Hablar”, habló por primera vez con sinceridad sobre su ex marido, Manuel Massú. Contó que ha sido el único hombre de su vida pero que, finalmente, después de más de tres décadas jugándosela por él y la familia, siente una gran decepción de su ex esposo.

“Me casé muy joven. Pololeé 6 años con mi ex marido. Y (me casé) a los 20. A los 10 (días) cumplía 21. Muy joven”, sostuvo.

Me arrepiento, porque uno normalmente escucha ‘ay, se encontró con el primer amor de su vida y están pololeando’. Y yo no tengo nada para atrás, nada. No tengo. Y menos uno podía tener amigos. Qué te iban a permitir salir con amigos. Nunca. Yo era de la casa, para mis hijos. Eso era mi vida. Era para mi marido, mis hijos, y eso era todo. No conocía otro camino. La familia. Y tantos años para…”

Elfenbein: “Increíble escucharte, Sonia, porque veo en tus ojos entre emoción y hasta rabia como contenida”

Sonia: “Claro que si me hubiera ido bien, no estaría arrepentida, porque ese es mi carácter. Yo soy por la familia. Me la juego con todo. Y me la jugué con todo también, si tuve tantos problemas para casarme”

“Toda una vida para una persona. Sin antes haber andado con nadie”, recordó. “O sea, aunque digan que al año le cayó del cielo la mujer. Pero no es así. Pero no importa. Da lo mismo. Ya pasó. No hay ningún problema” y añadió que “no era primera vez. Eran varias veces. La primera, yo me separé como el año 86… Y pensé que iba a cambiar. ‘que esto, que esto otro’. Pero nunca”.