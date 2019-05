Video: El violento ataque que recibió Arnold Schwarzenegger durante un evento en Sudáfrica

El actor Arnold Schwarzenegger fue agredido durante una presentación pública en Sudáfrica. En la imagen se ve al también ex gobernador de California, de 71 años de edad.

Schwarzenegger estaba de pie y usando un celular para grabar a varios niños en un evento deportivo en Johannesburgo, cuando un hombre aparece por detrás de él y le da una patada en la espalda. Como resultado, Schwarzenegger se tambalea hacia adelante.

El hombre fue detenido rápidamente por los guardias de seguridad. “Gracias por sus inquietudes, pero no hay nada de qué preocuparse”, tuiteó Schwarzenegger más tarde. “Creí que la multitud me empujaba, lo que pasa a menudo. Solo me di cuenta de que me patearon cuando vi el video, como todos ustedes. Me alegro de que el idiota no haya interrumpido mi Snapchat”, agregó. Mira a continuación el momento en que Schwarzenegger recibe la patada.

And if you have to share the video (I get it), pick a blurry one without whatever he was yelling so he doesn’t get the spotlight.

By the way… block or charge? pic.twitter.com/TEmFRCZPEA

— Arnold (@Schwarzenegger) 18 de mayo de 2019