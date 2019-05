Denise Rosenthal compartió enigmático video y dejó a sus seguidores creando teorías

La cantante Denise Rosenthal terminó de grabar su videoclip que la llevó a Europa, específicamente a Madrid y Barcelona.

Si bien por ahora se han revelado solo algunos detalles -como el vestuario de la artista- no se sabe ni siquiera qué canción es la que tendrá de escenario el Viejo Continente.

Por ello ha llamado la atención que la cantante informara que grabó un “making off” que pronto dará a conocer, sin antes mostrar lo que parece que fuera un adelanto de su nuevo trabajo.

“Hoy fue el tercer y último día de rodaje! Ha sido una experiencia tan tan mágica y especial que me he llegado hasta emocionar. Me siento tan afortunada y agradecida de cómo se han sincronizado las cosas para que todo este video esté conectado con lo esencial… es lindo ver que todas las partes estén trabajando y construyendo desde un lugar en común, que es muy importante y profundo para mi. GRACIAS. Ya saben que intento hacer con este aparatito de luz? 😅 (ponga su emoji si lo descubrió jeje) “, le dijo a sus seguidores.

“Pd: grabé todo el proceso de grabación, así que podrán ver un making off real real prontito!! Y además iré desvelando poco a poco sorpresitas!! Porque ostia ties cómo se viene esto requete mola mazo, es un molazo 🤣🤣🤣🇪🇸”, agregó.