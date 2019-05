Sobrina de Lucila Vit quiere seguir los pasos a su tía y venir a Chile para triunfar

La sobrina de Lucila Vit, Guillermina, quiere una carrera similar a la de su tía. Vive en Rosario, Argentina, pero quiere venir a Chile a empezar el resto de su vida.

Tiene 17 años, es modelo y declaró al diario La Cuarta que “mi tía ha sido una inspiración, me gusta mucho su trabajo”. De hecho, uno de sus sueños es hacer un programa con Lu. Por ejemplo, a mí también me gusta mucho todo lo que es el tema fitness, así que sería genial poder estar con ella trabajando”.

“Acá en Chile a los chicos reality se les abren rápidamente las puertas. Creo que tengo la madera para poder estar en un programa así, quizás cuando cumpla 18 años, eso sí, pues no sé si a mi edad me dejarían. Pero me gustaría”, agregó.

Por su parte, Lucila dice ser una tía orgullosa: “Por supuesto si pudiera hacer que trabaje conmigo, sería algo que me llenaría el corazón de alegría, tenerla a mi lado haciendo lo que ama, ¡ufff!, sería un regalo”.