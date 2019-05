La encuesta presidencial de Pancho Saavedra que sacó ronchas en twitter

Constante contacto con sus redes sociales tiene el animador de “Lugares que hablan” y “Contra viento y marea” de Canal 13. Pero este lunes hasta le dijeron que tendrá que irse de Chile por “comunista”.

Ocurre que realizó una polémica encuesta política, preguntando sobre quién sería el nuevo Presidente de Chile.

Todo comenzó cuando el conductor de canal 13 decidió borrar la primera encuesta, pidiendo a sus seguidores que votaran de nuevo, explicando que “faltaban muchos candidatos”.

Decisión que molestó a algunos usuarios, incluso hubo quienes aseguraron que había eliminado el sondeo, porque “José Antonio Kast iba en primer lugar”, político con quien el animador ha tenido más de alguna diferencia.

Ante la violencia de algunos de los mensajes recibidos, Saavedra decidió por la misma red social dejar en evidencia la agresividad de algunas personas.

4) Me Tildaron de Comunista, y muchas cosas mas que no vale la pena repetir.

5) Lo Más Curioso fue una usuaria que en lo público se victimizo solo por que la mande al Psiquitra. En lo público se victimizo y en lo privado me envío esto : pic.twitter.com/rZ3Jy8i9lQ

— FRANCISCO SAAVEDRA GUERRA (@PANCHOSAAVEDRA) 20 de mayo de 2019