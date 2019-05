El difícil momento que vive el ex chico reality Edmundo Varas

El ex chico reality Edmundo Varas dedicó unas sentidas palabras a su hija Florencia, dando a conocer que no la ha visto hace mucho tiempo.

Recordemos que Florencia nació fruto de la relación con la ex chica «Mekano», Francoise Perrot, con quien Edmundo tiene mala relación. De hecho, en febrero de este año Florencia cumplió 9 años, sin embargo, el ex chico reality no estuvo presente en su celebración.

Ahora Edmundo alzó la voz ante esta situación: “La distancia no ha sido un motivo para olvidarte, amarte y saber lo importante que eres para mi vida. Nadie entenderá todo lo que me tocado vivir para poder tenerte en mi brazos, sigues siendo ese amor que nececito para mi vida y digan lo que digan, nadie sabe el amor inmenso que tengo en mi corazón para ti mi amada Florencia. Tanto por vivir, tanto por conversar, tanto por reir y tanto amor para ti. Eres mi luz, esperanza y amor 🌻”.