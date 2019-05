Ivette Vergara tiene listo su emprendimiento fuera de la TV

También habló sobre la crisis que hay en la televisión.

Han pasado 13 días desde que Ivette Vergara se despidió del “Mucho Gusto”, justo cuando el programa está en medio de una reestructuración.

Pero por ahora la ex panelista del matinal de Mega no piensa en la televisión, ya que está enfocada en su nuevo proyecto que tiene relación con el deporte.

“Empecé a publicar mis rutinas de ejercicios porque siempre me preguntaban cómo te mantienes, qué haces, qué comes, cómo entrenas. Empecé grabando mis entrenamientos en el gimnasio, pero me di cuenta de que muchos no iban al gimnasio porque no tenían plata, tiempo, etc. Y, claro, puedes no tener lucas para ir al gimnasio, pero hoy hay plazas, tienes lugares para hacer ejercicios, no hay excusas, y decidí hacerlo en mi casa”, comentó Ivette en La Cuarta.



También se dio el tiempo para hablar sobre la situación actual de la televisión, destacando que la industria está en crisis, ya que “las plataforma virtuales llegaron para quedarse”.

“Las opciones para uno son más de las que habían hace 10 años. No me he planteado vivir de esto, pero para mí utilizar las redes sociales es aportar”, manifestó.