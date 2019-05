“Las mujeres andamos con preservativos…”: Pamela Díaz narró las conversaciones sobre sexualidad con su hija de 17 años

Esta semana la “Fiera” Pamela Díaz contó en el matinal de CHV que habla abiertamente de sexualidad con su hija mayor, Trinidad, de 17 años.

El tema fue puesto en mesa luego de que invitaran a dos portadores del VIH, quienes entregaron información sobre este virus y el Sida.

Fue entonces cuando Pamela Díaz desclasificó la confianza que tiene con su hija para hablar de estos temas.

“Mi hija tuvo la charla en un colegio donde tú fuiste. Nosotros hemos hablado de todas las cosas con la Trini abiertamente. Y hay cosas que a veces los hijos te informan más que uno. Porque uno tiende a contarles ciertas cosas, o a averiguar y entender cómo están los jóvenes hoy en día con el tema sexual. Y me dice: ‘mamá, fue una galla al colegio y nos dijo esto, esto y esto. Y sabí que todos quedamos para adentro, de verdad"”, partió comentando la animadora de “Viva la Pipol”.

Luego habló de cómo han cambiado los tiempos, donde el uso de preservativo es algo más natural: “Me dice: ‘mamá, todas las que tienen relaciones sexuales, hoy día las mujeres compramos el preservativo’. Cosa que antes, hace años, no lo hacían las mujeres. O las mamás tampoco les podíamos pasar un preservativo, porque se veía feo, era incómodo. Hoy día tú puedes hablar con tu hijo, y de verdad las mujeres andamos con preservativos”

Finalmente aplaudió las charlas informativas sobre sexualidad e invitó a que se realizara en más colegios: “Te ven rubiecita, bonita, estupenda, tranquila… Claro, cree que que no le va a pasar. Y lo mismo le decía: ‘Trini, hay muchas cosas que pasan, que hay un montón de enfermedades, no solamente el VIH’. Pero están en un proceso que, cuando estabas tú, me dijo ‘entendimos todo, quedó perfecto’. Me parece que deberían hacerlo muchos colegios más“.