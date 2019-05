Luis Meteucci respondió ante la confesión de infidelidad de Oriana Marzoli

Oriana Marzoli reconoció haberle sido infiel a Luis Mateucci. Aunque la relación terminó hace un tiempo, este último aún tiene cosas que decir sobre su expareja.

“Yo ya la olvidé, ya pasé página”, dijo Mateucci durante su visita a “Instrusos”.

Esta declaración fue como respuesta a la confesión que realizó la española-venezuela: “Yo sentía todavía por Alex, yo no había todavía superado el tema Alex, porque cuando yo me dejaba con Luis, yo volvía con Alex. Ahora me confieso por primera vez en la vida“.

“También voy a confesar que alguna vez debajo de las sábanas pues sí me liaba con Alex. Pero ya sabéis, yo tenía que disimular”, agregó.

Ante esto, Mateucci manifestó que sobre los videos que sube la la rubia “Oriana necesita un títere que le haga caso, que otro mamucho le puede hacer caso. Eso es un juego de niños, es para un programa que ella hace por YouTube”. Y que sobre la infidelidad en “Doble Tentación” “no le tocó nada. Conozco a Oriana, y si la hubiese tocado, ya está”.