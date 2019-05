Tamara Acosta es rostro de fundación de salud mental: vive con depresión endógena hace 20 años

View this post on Instagram

Queremos agradecer a todas las personas que nos han contactado a través de diferentes vías (mail, IG, FB) apoyando nuestro proyecto. Estamos conmocionados con la voluntad de participar por parte de profesionales; psicólogos, psiquiatras, periodistas, ingenieros, abogados, enfermeros, entre otros, ofreciendo sus servicios en forma gratuita para colaborar en esta misión. Nos emociona de todo corazón tanta solidaridad y creemos firmemente que, #TodosJuntos podemos hacer un cambio #QueremosUnCambio #Conversemos De todo corazón y a todos, MUCHAS GRACIAS #fundacionliberamente Estén atentos a nuestras publicaciones, ya que cualquier vacante de planta o voluntariado, se dejará saber públicamente; para eso, síguenos en IG @liberamentefundacion – FB Fundación LiberaMente y Twitter @FLiberamente