Irreconocible: J Balvin desclasificó fotografía de cuando pesaba más de 125 kilos

El cantante colombiano J Balvin es bastante activo en las redes sociales, donde gracias a éxitos como “Mi Gente“, suma más de 29 millones de seguidores en Instagram.

Y fue a través de esta misma red social donde el artista compartió un antiguo registro donde su peso se encontraba por las nubes: llegó a pesar más de 125 kilos.

“Siempre el mismo, ¡diferente empaque! #tbt”, escribió J Balvin el pasado jueves, informando así de su antiguo aspecto físico.

Recordemos que el cantante en entrevistas pasadas se refirió a este tema con frases como: “Aunque ustedes ven a los artistas muy seguros, muchos vivimos inseguridades también“.

En una publicación antigua, donde también compartió otra fotografía en donde lucía pasado de peso, se refirió con mayor detalle al tema: “En la vida lo único imposible es lo que no has intentado. Y hoy puedo decir que soy un testimonio que da fe de que la única competencia que tenemos es con nosotros mismos. He querido, he fracasado, he tenido éxito, pero, sobretodo, he aprendido que el peor error es dejar de intentar. ¡Querer es poder!”

Aquí puedes ver las publicaciones: