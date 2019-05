Mariana di Girólamo responde a críticas por su nuevo look: "No por mi corte soy más masculina"

La actriz Mariana di Girólamo consagró su carrera televisiva tras su paso por “Perdona Nuestros Pecados”, donde encarnó a “María Elsa”.

Actualmente se encontraría en la producción de “Río Oscuro“, la nueva nocturna de Canal 13 donde la actriz tendrá un rol protagónico y utilizará un corte de cabello bastante corto, el cual le ha valido de críticas.

Sobre este cambio de aspecto, habló con el portal Glamorama: “El cambio de pelo fue súper significativo. Tuve mi pelo largo, maravilloso, 27 años de mi vida. Y había cosas que ya sentía que no me quedaban bien, colores. Y también jugar con eso, adecuarse. Soy actriz, tengo que ser versátil, dispuesta a los cambios que vayan sucediendo. Así al menos lo veo yo. Y lo veo como un juego y me está gustando. Estoy más relajada con el tema, lo estoy pasando bien“, partió comentando.

Mariana di Girólamo no dejó pasar las críticas que recibió por su cabello corto, donde internautas aludieron a una “pérdida de feminidad“. Esto fue lo que comentó:

“Hay gente que detestó el cambio de pelo, porque aludían a la pérdida de la feminidad. Por supuesto que no estoy para nada de acuerdo. Tenemos a nuestras futbolistas maravillosas y no por eso van a ser más masculinas. No porque me haya cortado el pelo soy más masculina, homosexual, da lo mismo. Esa es mi vida privada“, puntualizó.