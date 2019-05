Actor de Pacto de Sangre reveló cruda experiencia de abuso sexual en colegio jesuita

En el programa “Podemos hablar” de Chilevisión estuvieron invitados esta semana Antonella Ríos, Nicole Moreno, Pepe Auth, Jordi Castell, Cristina Tocco y el actor Álvaro Gómez, el que reveló un crudo episodio de su vida.

Fue en la sección “Punto de encuentro” cuando el animador Julián Elfenbein preguntó quién de los presentes había sufrido algún tipo de abuso.

El actor de “Pacto de Sangre” dio un paso al frente y relató una cruda historia de su adolescencia: “Mi experiencia fue en el colegio, colegio jesuita. La verdad te soy super franco, yo he entrado como en este diálogo o conversaciones con la gente, con la que estaba y me acompañaba en ese tiempo y me cuesta determinar una edad concreta. Me atrevería decir entre los 13 y 14 años, algo así, tal vez 12”.

Agregó que el cura en cuestión le pidió medirle distintas partes del cuerpo asegurando que estaba realizando una investigación sobre la nutrición infantil. Fue así como Gómez confesó que este tipo terminó por medirle su pene, aclarando que no sufrió nada más que eso, pero fue un hecho que lo marcó para el resto de su vida.

“Es super doloroso después con el tiempo, hay gente que te juzga, y ni siquiera directamente, no son capaces de mirarte a la cara y enfrentarte. Si tienen algún cuestionamiento o alguna duda, yo no tengo problema en responderla, pero si lo haces por Facebook, es bien difícil. Gente que dice ‘¿por qué no lo dijiste en su momento?’, en su momento yo no sabía lo que estaba pasando, y cuando me di cuenta tenía 18 o 19 años, y se lo dije a mi vieja, y dejó la caga en el colegio”, finalizó.