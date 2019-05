Esto fue lo que hizo Antonella Ríos tras descubrir infidelidad entre expareja y amiga

Este viernes inició un nuevo capítulo de “Podemos Hablar” de CHV, donde políticos y famosos develan detalles de sus vidas.

En esta oportunidad fue Antonella Ríos, Álvaro Gómez, Nicol Moreno, Pepe Auth, Jordi Castell y Cristina Tocco quienes se encontraron con su conductor, Julián Elfenbein.

Quien se robó la película fue Antonella Ríos, quien recordó un difícil episodio donde descubrió la infidelidad de una de sus exparejas con quien ahora es una de sus amigas.

“Sospechando que no me estaban diciendo toda la verdad, porque yo soy chica, pero soy viva, me subo al taxi que mi pololo me pidió, este da una vuelta y le digo ‘se suspende la carrera’. Me devuelvo donde este hombre y lo veo abrazando a otra mujer“, rememoró.

Fue así como Ríos recordó que se acercó a él y “fue media violenta (…) le comencé a gritar un sin fin de cosas y a ella también, todo el rosario le debí haber gritado”.

Pero esto no fue todo: “La comienzo como a zamarrear, y ella a mi también… hasta patadas en el poto. En fin, en una como que él viene y nos dice ‘sepárense’ y me hace así y yo salgo rodando para atrás por la calle, como en una película de acción, y yo gritando que lo odiaba“.

Afortunadamente esta historia tiene un final feliz: “Finalmente ellos estuvieron 10 años juntos y ella se transformó en mi amiga, muy buena onda“.