"Tú no estás aquí para andar cumpliendo expectativas": El duro mensaje de Camila Recabarren

La modelo Camila Recabarren ha estado en el ojo del huracán esta semana respondiendo a críticas por su forma de expresarse, marcadas también por su orientación sexual.

Ante ello, la ex Miss Chile respondió a sus detractores a través de las historias de Instagram, pero ahora quiso ir más lejos y subió a la misma red social una declaración de principios.

En la fotografía resalta el color rosa -usualmente usado para el género femenino- donde aparece la modelo “haciendo aseo” y “cocinando” junto con su hija. La escenografía está tan cuidada que hasta aparece un calendario con la imagen de Jesús y María. Pero todo esto lo usó para hacer una ácida crítica al machismo.

“MUJERES: vivimos en una sociedad donde constantemente se nos critica se nos señala y se nos juzga, por ser muy delgadas o ser muy gordas. Por ser muy santas o ser muy liberales. Por vestirnos provocativas, o vestirnos muy prudente. Por salir mucho de fiesta, por tomar alcohol. Por preferir trabajar y no querer tener hijos, o por tener hijos, y también trabajar. Por ser muy sexys. Por ser muy calladas, o por decir malas palabras. Por ser virgen, o por no tener una vida sexual activa. Por exigir nuestros derechos o por nuestra poca capacidad. Por maquillarte demás, o por no maquillarte. Por estar muy operada, o por estar muy plana. Por ser femenina o no muy femenina. Por tu forma de sentarte con las piernas abiertas o cerradas, siempre siempre te criticarán por todo”, afirmó.

“Pero tú no estás aquí para andar cumpliendo expectativas, suficiente tienes con las tuyas”, siguió.

“Tú no viniste a este mundo para complacer ni agradar a nadie. Tú viniste aquí a ser FELIZ. Así que ignora esa sociedad que no le gusta verte plena, libre y completa. Y por favor haz de tu vida lo que tú quieras hacer con ella“, finalizó.

Su post generó más de 200 mil “me gusta” en 4 horas y casi 4 mil comentarios que apoyaron el mensaje de la modelo.

¿Estás de acuerdo?