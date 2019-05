Bárbara Lackington se ha convertido en una de las concursantes más polémicas de “MasterChef Chile”, siendo duramente criticada en redes sociales, no solo por su personalidad, sino que también por los comentarios que emite sobre algunos de sus compañeros de programa.

“La verdad es que soy una persona súper directa, no tengo pelos en la lengua. Si me preguntan algo quiero decir lo que de verdad siento y no dejar de ser quién soy porque me ponen una cámara adelante. Y eso muchas veces a las personas no les gusta”, dijo en entrevista con el medio Página 7.

Además se refirió a las polémicas que rondan el programa. “Tengo compañeros a los que le han afectado harto los malos comentarios. A Diana, por ejemplo. La verdad es que a mí no me afectan. Obviamente es una lata leerlos porque de repente son súper desubicados. Pero hay que hacer vista gorda. Por ejemplo, a mí me encantan los memes. Siempre había querido tener memes míos, tienen mucha imaginación. Así que a reírse no más”.

Sin embargo, uno de los temas que ha dado mucho qué hablar entre los televidentes es el coqueteo que se ha visto en pantalla entre Bárbara Lackington y jurado del programa, Chris Carpentier, incluso el chef ha sido acusado de tener a sus «favoritos» en el espacio, entre los que se encontraría la joven modelo.

“Inventar un romance entre una persona que va a cumplir 46 años y yo, que voy a cumplir 20 recién, me parece desubicado”, dijo molesta, quien de esta forma aclaró los rumores que ha surgido en la web respecto a su relación con Carpentier.