Cristina Tocco descalifica su romance secreto con Carlos Menem: "Era buen amante"

La argentina aseguró que él nunca se enamoró de ella.

Cristina Tocco fue una de las invitadas al programa “Podemos Hablar”, donde recordó su antiguo romance con Carlos Menem, mucho antes de que el ex presidente de Argentina se casara con Cecilia Bolocco.

La ex vedette destacó que tenían cerca 20 años de diferencia y que ambos fueron amantes, pero que nunca pareja debido a que Menem no le dio cabida.

“Cuando yo me enamoré de él no era ni gobernador. Entiéndase que yo no estaba sacando ningún beneficio, ni postulando a Primera Dama ni nada. Después fue gobernador de La Rioja, tuvimos algo por ahí, como lo tenía con otras mujeres también”, destacó la trasandina.

La artista agregó que ella se encargaba arreglarle el clóset y que también ella se quedaba el pequeño departamento que en ese entonces tenía Menem.

Por otro lado, Cristina fue consultada si el ex mandatario era buen amante y de cómo era a la hora de tener más intimidad.

“Buen amante y un tipo con una capacidad de seducción increíble. Y hablando muy en serio, yo creo que Cecilia sí se enamoró de él, como nos enamoramos muchas mujeres de él”, puntualizó.