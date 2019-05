La "asquerosa" confesión de Jordi Castell: "Cuando voy a los restaurantes hago pipí en..."

El pasado viernes se emitió un nuevo capítulo de “Podemos Hablar“, programa de CHV conducido por Julián Elfenbein que tiene como objetivo invitara famosos con el fin de que confiesen íntimos episodios de sus vidas.

Fue así como esta nueva emisión contó con la presencia de Nicole Moreno, Pepe Auth, Antonella Ríos, Álvaro Gómez, Cristina Tocco y Jordi Castell, siendo este último quien destacó por una “singular” confesión.

El fotógrafo se encontraba con Luli y Antonella Ríos cuando se dirigieron a un lavamanos, donde Castell consultó: “¿Se puede hacer pipí ahí?” (señalando el lavamanos), lo que fue respondido por Ríos, “No, yo también quiero hacer“.

Tras esto, Jordi Castell confesó: “Yo hago pipí en los lavamanos cuando voy a los restoranes, hago pipí así (haciendo el gesto)“.

Pero más allá de mostrarse incómodo con su relato, continuó con este: “Te lo juro, pero obvio. Es que imagínate, para un hombre queda… cómodo“, justificó.

Esta declaración no fue del gusto de Nicole Moreno, pero Antonella Ríos no mostró rechazo y se limitó a indicarle que “lamentablemente, no puede hacer pipí acá”.