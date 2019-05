No siempre fue morena: Así luce la actual novia de Arturo Vidal rubia

View this post on Instagram

¡SIENTE! El dolor, experimenta el gozo, hasta que sientas que vas a evaporarte. Permítete reír hasta que te duela, siente el amor desde lo más profundo de tu corazón. Ríndete a la sensualidad de la vida. Enójate y expresa tu furia, si es el caso, pero hazlo a solas. Si no sientes de verdad, no estás vivo! BONITOS SUEÑOS PARA TOD@S!❤️