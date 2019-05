"Tienes espalda de hombre": Valentina Roth recibió odiosos comentarios por foto y ella respondió

La exchica reality Valentina Roth no ha pasado por un buen momento luego que lamentablemente perdiera a su bebé. No obstante ahora se encuentra enfocada en el ejercicio para recuperarse de esta lamentable experiencia.

Bajo este contexto compartió una imagen de su trabajado cuerpo, con énfasis en su espalda. Pero la imagen que subió a su cuenta de Instagram fue duramente criticada, donde le dijeron que tenía “espalda de hombre”.

“Tienes espalda de hombre saludos“, “Sorry pero tu feminidad se está perdiendo con tanto ejercicio que haces” o “Pareces hombre“, fueron solo algunos de los comentarios que recibió.

No obstante la ex chica “Calle 7” no se quedó callada y respondió a través de sus Stories de Instagram.

En la imagen escribió que se encontraba orgullosa de su cuerpo y así demostraba el fruto de su esfuerzo y el sacrificio.

Aquí puedes revisar su respuesta: