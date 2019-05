Diana Bolocco celebra a la distancia el cumpleaños de Cristián Sánchez

La animadora le dedicó unas palabras al hombre de su vida.

Diana Bolocco y Cristián Sánchez son uno de los matrimonios más queridos del espectáculo nacional, hecho que se puede comprobar en las redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram #Domingo #amordelbueno ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ @crissancheztv Una publicación compartida por Diana Bolocco (@dianaboloccof) el 17 de Mar de 2019 a las 5:46 PDT



Por esa razón, la actual animadora de Mega usó su cuenta de Instagram para saludar a su marido en su cumpleaos, por lo que le dedicó un saludo especial de cumpleaños.

“Feliz cumpleaños al hombre que me cambió la vida, al que me contiene y me hace sonreír todos los días. Eres el alma más buena que conozco. No conoces la envidia ni el ego y tienes una sencillez y humildad a prueba de todo. Gracias por convertirme en una mejor persona, gracias por ser el mejor ejemplo para nuestros hijos, gracias por iluminar la vida de quienes te rodeamos. Te amo. Y te extraño. (Vuelve pronto) Feliz cumpleaños mi Cris”, manifestó Diana.

MIRA LA PUBLICACIÓN ACÁ: