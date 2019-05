¡En pie de guerra! Daniella Chávez anunció que borrará a miles de seguidores

La ex “Conejita Playboy” se aburrió de los insultos.

Daniella Chávez es una de las chilenas que más fans tiene en sus redes sociales, ya que en Instagram tiene más de 11 millones de seguidores.

Pero las cosas podrían cambiar, ya que la modelo anunció en su Twitter que está eliminando a “todos los seres morbosos” que hacen “comentarios asquerosos”.

“Aunque me quede con la mitad de mis seguidores. Llevo bloqueado más de 25k de seres. ¡Que me tome fotos sexys no quiere decir que me pueden decir de todo y faltar el respeto!”, comentó Daniella.

Estoy eliminado todos los seres morbosos con sus comentarios asquerosos de mi instagram y otras redes, aunque me quede con la mitad de mis seguidores!! llevo bloqueado más de 25k de seres. Que me tome fotos sexys no quiere decir que me pueden decir de todo y faltar el respeto! — Daniella Chavez (@daniellachavezc) 29 de mayo de 2019

Gracias por el tremendo apoyo!!! más de 8 mil like aquí en Twitter!! quiero sacar los depravados de las redes, aquel que muestra su lado más animal cuando ve una mujer, #NienlacallenienlaRed será mi campaña para que no falten el respeto a la mujer se vista como se vista!! https://t.co/LlzWfhrI1V — Daniella Chavez (@daniellachavezc) 29 de mayo de 2019