La conversación detrás de cámara de Mauricio Jürgensen y Raquel Argandoña sobre su relación amorosa

A nadie ha dejado indiferente la relación que tiene Raquel Argandoña con un hombre más joven que ella.

Sin embargo, al parecer el romance no estaría pasando por su mejor momento y sus compañeros del matinal Bienvenidos se dieron cuenta. Fue el panelista Mauricio Jürgensen, quien le preguntó a Raquel qué es lo que le pasaba.

“Un amigo del canal me dijo ‘te noto media rara Raquel’” y yo le dije sí “estoy media ‘ahogada’”, comenzó diciendo en el programa Sin Límite de Radio Agricultura.

Luego de eso, la exalcaldesa de Pelarco aseguró que “creo que me aburro muy rápido de las personas, no me gusta que me celen, que me controlen”.

Escucha el momento: